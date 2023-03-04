أنجلينا جولي استأجرت قاتلاً لإنهاء حياتها.. لكنه فاجأها بطلب غريب!

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي، حالة من الصدمة بين محبيها، بعد اعترافها بالتفكير بإنهاء حياتها في وقت سابق من مراهقتها من خلال استئجارها قاتلاً كي لا تلجأ للانتحار، إلا أن الأخير فاجأها بطلب غريب.

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فقد كشف تقرير عن تفاصيل صادمة لمرحلة الاكتئاب التي مرت بها الفنانة في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الانتحار، مشيرا إلى أنها ذكرت ذات مرة في مقابلة أنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية وقالت: "لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب ما نقله موقع Evie.



مهلة للتفكير

كما نقل حساب "Daily Loud" على تويتر خبر استئجار أنجلينا جولي التي تتخطى ثروتها الـ120 مليون دولار قاتلا مأجورا، بهدف إنهاء حياتها إلا أنه طلب منها التفكير مرتين قبل أن تقدم على الخطوة.



وكتب: "حاولت أنجلينا جولي ذات مرة استئجار قاتل محترف لقتلها، لأنها شعرت أن القتل سيكون أسهل على أسرتها من ارتكابها فعلاً. لكن القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين للتفكير بالأمر".

من جانبها، قالت النجمة الشهيرة في مقابلة سابقة: "مع الانتحار يأتي كل ذنب الناس من حولك ويعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل المسؤولية بالذنب".



وتابعت "اعتقد أنه سيكون من الأسهل على عائلتي أن يقتلني شخص ما بدلاً من الانتحار"، مشيرة إلى أنه كان لديها خطط محددة لسحب الأموال من حسابها المصرفي ببطء على مدار فترة زمنية حتى لا يشك أحد في الأمر.