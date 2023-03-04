Advertisement

فنون ومشاهير

أنجلينا جولي استأجرت قاتلاً لإنهاء حياتها.. لكنه فاجأها بطلب غريب!

Lebanon 24
04-03-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1044349-638135618950193730.jpg
Doc-P-1044349-638135618950193730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي، حالة من الصدمة بين محبيها، بعد اعترافها بالتفكير بإنهاء حياتها في وقت سابق من مراهقتها من خلال استئجارها قاتلاً كي لا تلجأ للانتحار، إلا أن الأخير فاجأها بطلب غريب.
Advertisement
فقد كشف تقرير عن تفاصيل صادمة لمرحلة الاكتئاب التي مرت بها الفنانة في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الانتحار، مشيرا إلى أنها ذكرت ذات مرة في مقابلة أنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية وقالت: "لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب ما نقله موقع Evie.

مهلة للتفكير
كما نقل حساب "Daily Loud" على تويتر خبر استئجار أنجلينا جولي التي تتخطى ثروتها الـ120 مليون دولار قاتلا مأجورا، بهدف إنهاء حياتها إلا أنه طلب منها التفكير مرتين قبل أن تقدم على الخطوة.

وكتب: "حاولت أنجلينا جولي ذات مرة استئجار قاتل محترف لقتلها، لأنها شعرت أن القتل سيكون أسهل على أسرتها من ارتكابها فعلاً. لكن القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين للتفكير بالأمر".
من جانبها، قالت النجمة الشهيرة في مقابلة سابقة: "مع الانتحار يأتي كل ذنب الناس من حولك ويعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل المسؤولية بالذنب".

وتابعت "اعتقد أنه سيكون من الأسهل على عائلتي أن يقتلني شخص ما بدلاً من الانتحار"، مشيرة إلى أنه كان لديها خطط محددة لسحب الأموال من حسابها المصرفي ببطء على مدار فترة زمنية حتى لا يشك أحد في الأمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:30 | 2023-03-07
05:10 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website