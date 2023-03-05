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فنون ومشاهير

بعدما معاناة مع المرض... وفاة ممثل أميركي شهير!

Lebanon 24
05-03-2023 | 02:00
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توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم  "سايفينغ برايفيت راين"، عن 61 عاماً.

وقال مدير أعماله تشارلز لاغو، في بيان: "أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدوارد سايزمور (توم سايزمور) بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك" بكاليفورنيا، مضيفاً انّ "أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر كانا بجانبه".
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وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ شباط، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة.

وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه، بحسب لاغو.

وعمل الممثل خلال مسيرته المهنية مع أسماء بارزة في المجال السينمائي في هوليوود.

ومن بين أهم الأدوار التي تولّاها تجسيده شخصية جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم "سايفينغ برايفيت راين" (1998) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

عاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمناً على المخدرات وسُجن مرات عدة، بينها عقب إدانته بالاعتداء على حبيبته.
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