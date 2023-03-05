"زيّ الفلّ"... رامي إمام يكشف بحث والده عن السيناريو المناسب: لم يعتزل!

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نفى المخرج المصري رامي إمام صحة الأنباء المتداولة حول اعتزال والده النجم عادل إمام التمثيل نهائياً بسبب تدهور وضعه الصحي، مؤكداً أن "الزعيم" بدأ بالفعل البحث عن سيناريو مناسب ليعود إلى جمهوره، وأكد أن عادل بحالة صحية جيدة جداً و"زي الفل".وقال رامي إمام: "الزعيم حالته الصحية الحمد لله تمام بخير وزي الفل، والأخبار المتداولة كلها إشاعات، وهو حالياً بيدور على سيناريو حلو يرجع بيه وربنا يكرم".وسبق أن كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام، مؤكداً أنهم كعائلته اعتادوا على الشائعات السخيفة التي أثيرت حول صحته، كما تحدث لأول مرة عن تفاصيل الحياة اليومية لوالده، وحقيقة عودته للفن قريباً ببطولة فيلم "الواد وأبوه".وأشار رامي إمام في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر: احنا كعيلة عادل إمام اتعودنا على الشائعات، وبقت جزء من حياتنا، وأنا ومحمد وسارة اتربينا على الشائعات، هو زي الفل، وبيستمتع في حياته مع أحفاده اللي بقاله كتير مقعدش معاهم.تابع قائلاً: "عادل إمام عمل كل حاجة في الحياة، يوم ما يقرر يشتغل، هيشتغل شئ هو مقتنع بيه وجديد عليه، لأنه عمل كل حاجة في الحياة، مفيش دور وموضوع مقتنع بي، خلاص أنا مستمتع بحياتي مع أولادي وأحفادي، فالزعيم عادل إمام قدم 155 فيلم".وعن تفاصيل الحياة اليومية للفنان عادل إمام الآن قال رامي: من حوالي شهرين، قال لي أنا نفسي يبقى عندي كلب، قولت له: "حاضر"، وجبناله كلب، وهو مبسوط جداً بيه، فهو مستمتع بالحياة مع أولاده وأحفاده، فهو مشفناش في حياته كتير ومن حقه أنه ياخد راحته من الحياة شوية.وواصل قائلاً: عنده عادة بيحب يحل الكلمات المتقاطعة لكل الجرائد وبالقلم الفولماستر كمان، وبيقرا الجرائد الورقية لحد دلوقتي، وبيتابع الأخبار في البرامج والجرائد أكتر مننا ونفسه يشوف فضل ونعمة.