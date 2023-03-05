كيف يعيش سعد لمجرد حياته اليومية داخل زنزانته الانفرادية؟

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بعد قرار الاستئناف، ينتظر الجميع إعادة محاكمة النجم سعد لمجرد في القضية المثيرة للجدل ويتساءل الآلاف من محبيه عن حياته في السجن حالياً، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس بسجنه ست سنوات بتهمة الاغتصاب.وأكدت مصادر مقربة من النجم المغربي في تصريحات لصحف محلية ان لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.وأوضح المصدر أن سعد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون، ومنها التدفئة والتلفزيون.ولفت إلى أنه رغم وضع المغني الشهير في زنزانة انفرادية، إلا انه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين.وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.وعن معنوياته وحالته النفسية، قال أحد المقربين منه: "لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، بل يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف". (لها)