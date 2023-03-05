Advertisement

فنون ومشاهير

كيف يعيش سعد لمجرد حياته اليومية داخل زنزانته الانفرادية؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1044476-638136177117190618.jpg
Doc-P-1044476-638136177117190618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد قرار الاستئناف، ينتظر الجميع إعادة محاكمة النجم سعد لمجرد في القضية المثيرة للجدل ويتساءل الآلاف من محبيه عن حياته في السجن حالياً، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس بسجنه ست سنوات بتهمة الاغتصاب.
Advertisement

وأكدت مصادر مقربة من النجم المغربي في تصريحات لصحف محلية ان لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.

وأوضح المصدر أن سعد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون، ومنها التدفئة والتلفزيون.

ولفت إلى أنه رغم وضع المغني الشهير في زنزانة انفرادية، إلا انه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.

وعن معنوياته وحالته النفسية، قال أحد المقربين منه: "لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، بل يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:30 | 2023-03-07
05:10 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website