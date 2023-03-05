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الصورة الأولى لجيسيكا عازار من داخل المستشفى مع إبنها فهد

Lebanon 24
05-03-2023 | 05:59
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نشرت مقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة وهي على سرير المستشفى في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث ظهرت وهي مع طفلها فهد، وطبيبها إلى جانبها.
 
 
والجدير بالذكر أنّ جيسيكا رُزقت بمولودها الأول فهد، يوم أمس، من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.
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جيسيكا عازار

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