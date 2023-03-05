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فنون ومشاهير

الفنانة السوريّة تُعبّر عن ألمها في الذكرى الأولى لوفاة والدتها: دموعي تنهمر كل يوم

Lebanon 24
05-03-2023 | 11:00
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أعربت الفنانة السورية دانا جبر، عن ألمها العميق في الذكرى الأولى لوفاة والدتها هنادي جبر، واصفة رحيلها "بالفاجعة" لأن دموعها تنهمر كل يوم، متمنية لها الرحمة والمغفرة.

ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت: "مرت سنة ولا يزال رحيلك فاجعة اسكتت الألم داخلي، ولا زالت دموعي تنهمر في كل يوم يأتي بدونك، اللهم ارحم أمي وجميع أمهات العالم".
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وأضافت: "فقدانها كان أمرا فظيعا لا يمكن تصوره أبدا، رحم الله قلوبا رحلت ولم تنسى، وجبر الله قلوبا اشتاقت فدعت، اللهم طيب ثرى أمي وأكرم مثواها، واجعل الجنة مستقرها ومأواها". (فوشيا)
 
 
 
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