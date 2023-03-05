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فنون ومشاهير

الكشف عن تفاصيل افتراس كلب مذيعة شهيرة لجارها.. ما الجديد؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 07:31
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تكشفت تفاصيل جديدة في قضية كلب المذيعة المصرية أميرة شنب، الذي افترس جارها وأدخله في غيبوبة قوية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بالقبض على زوج المذيعة، الذي أدلى باعترافات جديدة، حيث أكد صحة الواقعة.

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وقال زوج المذيعة إن جاره المجني عليه يمتلك كلبًا أيضًا، واتفقا في وقت سابق على إبعاد الكلبين عن بعضهما حتى لا يحدثا إصابات ببعضهما، مضيفا أن المجني عليه حضر إلى شقتهم قبل الواقعة، وطرق الباب، ولم يكن هو أو زوجته المذيعة بها.

وذكر أن الخادمة خرجت للجار لمعرفة سبب حضوره وبالتزامن مع ذلك خرج له الكلب ونبح عليه، مؤكدا أن جاره ضرب الكلب ليقوم الأخير بالهجوم عليه محدثا به إصابات.

وكانت مدينة "السادس من أكتوبر"، قد شهدت الواقعة الصادمة التي كشفت تفاصيلها هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وانتشرت بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأكدت هند سعيد صالح عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن زوج إحدى صديقاتها يدعى محمد محب الماوي الذي يعمل مديراً لأحد البنوك، تعرض لحادث بشع، موضحة أن كلباً تملكه الإعلامية أميرة شنب التي اشتهرت في مصر عبر تقديم برامج الطبخ، وتقدم حاليا برنامجا يحمل اسم "أميرة في المطبخ"، قد هاجمه.

وأضافت أن الكلب من نوعية "بيتبول المحظور استيراده دولياً"، مشيرة إلى أنه كان دائماً يزعج جارها.

وكشفت ابنة الفنان الراحل تعرض الجار إلى إصابات خطرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع، ولكن بعد دخوله غرفة العمليات توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، مضيفة أن الجار دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه حتى الآن. (العربية)
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