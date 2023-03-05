هيفا وهبي تتقدّم بشكوى عبر الانتربول... ما القصة؟

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تقدّمت الفنانة هيفا وهبي بشكوى قضائية الى جانب النيابة العامة الاستئنافية، متخذة صفة الادعاء الشخصي تجاه كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلاً أو ناشرًا في قضية الذّم والقدح والتّحقيروالتّهديد بالتّصفية والتّحرش والافتراء عليها.ونشرت هيفا التبليغ عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة التبليغ بالكشف أن التحقيق سيكون عبر الانتربول ايضًا أي دوليًا. (بصراحة)