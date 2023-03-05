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فنون ومشاهير
كريس روك يخرج عن صمته بشأن "صفعة الأوسكار"
Lebanon 24
05-03-2023
|
16:00
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بعد عام من تلقيه "صفعة الأوسكار الشهيرة" على يد النجم ويل سميث، خرج الممثل الكوميدي كريس روك عن صمته لأول مرة.
وفي مارس 2022، صعد سميث على خشبة مسرح حفل الأوسكار وصفع روك بعد أن أطلق الممثل الكوميدي مزحة بخصوص مظهر جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث. وعاد سميث بطل فيلم الملك ريتشارد بعد ذلك إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقا بجائزة أفضل ممثل.
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ومنذ ذلك الحين، التزم روك الصمت بشأن هذه الواقعة.
لكن الممثل البالغ من العمر 58 عاما، قرر أخيرا الحديث عن سميث، حيث قال في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة على منصة "نتفليكس"، إنه تلذذ برؤية سميث يتلقى الضربات في فيلمه الأخير.
وأضاف: "الجميع يعلم، نعم لقد حدث ذلك، لقد صُفعت قبل عام - لقد صُفعت من قبل هذا (..)"، مبرزا: "الناس يسألون: هل تألمت؟ نعم ما زالت الصفعة تؤلمني. لقد سمعت الرنين في أذني".
وتابع: "ما زلت أعالج ما حصل. لذا في مرحلة ما سأتحدث عن هذا الأمر. وسيكون الأمر جادا ومضحكا".
وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهم لأسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل. وقالت بينكيت سميث حينها إنها كانت تحتج بذلك على عدم ترشيح زوجها وممثلين آخرين من السود لنيل الجوائز.
وأردف قائلا: "لقد أحببت ويل سميث، أحببته طوال حياتي، لقد أدى بعض الأدوار الرائعة".
وبشأن السبب وراء عدم رده على صفعة ويل سميث بالمثل، قال روك ساخرا: "لدي والدان وهل تعلم ماذا علمني والدايّ؟.. لا تتعارك أمام البيض".
وكان ويل سميث أصدر بيانا اعتذر فيه لروك ولأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار في اليوم التالي مباشرة للحفل. ومنعت الأكاديمية سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10سنوات.
وحلقة روك الكوميدية الخاصة هي أول حدث تنقله نتفليكس على الهواء مباشرة، حيث تختبر المنصة هذه التكنولوجيا وتفكر في التوسع في النقل المباشر لبرامج أخرى.
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