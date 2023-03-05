Advertisement

فنون ومشاهير

كريس روك يخرج عن صمته بشأن "صفعة الأوسكار"

Lebanon 24
05-03-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1044577-638136420692806266.jpg
Doc-P-1044577-638136420692806266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عام من تلقيه "صفعة الأوسكار الشهيرة" على يد النجم ويل سميث، خرج الممثل الكوميدي كريس روك عن صمته لأول مرة.

وفي مارس 2022، صعد سميث على خشبة مسرح حفل الأوسكار وصفع روك بعد أن أطلق الممثل الكوميدي مزحة بخصوص مظهر جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث. وعاد سميث بطل فيلم الملك ريتشارد بعد ذلك إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقا بجائزة أفضل ممثل.
Advertisement

ومنذ ذلك الحين، التزم روك الصمت بشأن هذه الواقعة.

لكن الممثل البالغ من العمر 58 عاما، قرر أخيرا الحديث عن سميث، حيث قال في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة على منصة "نتفليكس"، إنه تلذذ برؤية سميث يتلقى الضربات في فيلمه الأخير.

وأضاف: "الجميع يعلم، نعم لقد حدث ذلك، لقد صُفعت قبل عام - لقد صُفعت من قبل هذا (..)"، مبرزا: "الناس يسألون: هل تألمت؟ نعم ما زالت الصفعة تؤلمني. لقد سمعت الرنين في أذني".

وتابع: "ما زلت أعالج ما حصل. لذا في مرحلة ما سأتحدث عن هذا الأمر. وسيكون الأمر جادا ومضحكا".

وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهم لأسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل. وقالت بينكيت سميث حينها إنها كانت تحتج بذلك على عدم ترشيح زوجها وممثلين آخرين من السود لنيل الجوائز.
وأردف قائلا: "لقد أحببت ويل سميث، أحببته طوال حياتي، لقد أدى بعض الأدوار الرائعة".

وبشأن السبب وراء عدم رده على صفعة ويل سميث بالمثل، قال روك ساخرا: "لدي والدان وهل تعلم ماذا علمني والدايّ؟.. لا تتعارك أمام البيض".

وكان ويل سميث أصدر بيانا اعتذر فيه لروك ولأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار في اليوم التالي مباشرة للحفل. ومنعت الأكاديمية سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10سنوات.

وحلقة روك الكوميدية الخاصة هي أول حدث تنقله نتفليكس على الهواء مباشرة، حيث تختبر المنصة هذه التكنولوجيا وتفكر في التوسع في النقل المباشر لبرامج أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:30 | 2023-03-07
05:10 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website