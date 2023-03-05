بعد أنباء زواجه مدنياً من مغربية.. وائل كفوري يخرج عن صمته وهذا ما قاله (فيديو)

للمرة الأولى خرج الفنان وائل كفوري عن صمته وعلّق على شائعة زواجه من المغربية ماجدة أليموس، حبيبته الأولى، مدنيا في قبرص، في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي.

وقال وائل في تصريح مقتضب لقناة MTV ، في ختام حفله الغنائي في جمهورية الدومينيكان: "قالوا إني تزوجت لكنني لم أتزوج"، ليحسم الجدل الذي أثير في الأيام القليلة الماضية.

من جانبها، كانت ماجدة أليموس قد أعربت عن غضبها حول ما جرى تداوله بشأن زواجها من كفوري، وهددت باللجوء للقضاء.

وكتبت أليموس في منشور عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": "كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!..سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة".

وأضافت بأنها ليست غاضبة من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي كانت أول من نشر الأخبار عن توجهها للزواج من وائل كفوري، وكتبت: "أنا ما عندي شي ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية ولا مجلة الجرس، عتبي ع مصدر الخبر مش عليهن".

وعاتبت أليموس الإعلام المغربي على نشره مثل هذه الأخبار دون تقصي الحقيقة؛ ما سبب لها مشاكل كبيرة لعائلتها، وكتبت: "وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجًا كبيرًا مع عائلتي الصغيرة والكبيرة".(فوشيا)