بعد القُبلة الحميمة التي جمعتهما.. سارة ابي كنعان ونيكولا معوض بجلسة تصوير نارية شاهدوا الانسجام بينهما

نشرت الممثلة سارة ابي كنعان صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من جلسة تصوير خضعت لها مع زميلها الممثل نيكولا معوض.

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سارة ونيكولا يلعبان دور "تيما" و"كرم" في مسلسل "الثمن" الذي يلاقي نجاحا كبيرا.

ولفتت جلسة التصوير المتابعين حيث ظهر الممثلان باللونين الأبيض والأسود.

وارتدت سارة فستانا مكشوفا عند منطقة الصدر وبفتحة طويلة عند الساق.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال الثنائي.

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وكانت قبلة حميمة بين الممثلين في العمل أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ايدها البعض معتبرين انها ضمن السياق الدرامي وانتقدها البعض الآخر لجرأتها.

ويلاقي مسلسل "الثمن" نجاحا كبيرا منذ بدء عرضه في كانون الثاني الماضي وهو مقتبس عن المسلسل التركي "ويبقى الحب" وهو من تمثيل نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين منهم باسل خياط ورزان جمال وسارة أبي كنعان ونيكولا معوض ورفيق علي أحمد ورندا كعدي وصباح الجزائري وغيرهم.