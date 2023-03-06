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فنون ومشاهير

احتفالا بقرب زواج ابنة العاهل الأردني.. الملكة رانيا تستعين بفنانة لبنانية لتوجه رسالة لابنتها (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2023 | 05:00
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أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

 

وكشفت الملكة رانيا العبد لله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن مفاجأة بمناسبة قرب زواج ابنتهما الاميرة ايمان على خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس في 12 آذار الحالي.

 

ونشرت الملكة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو تضمن مشاهد لابنتها الأميرة العروس إيمان منذ طفولتها وحتى أيام ما قبل عقد القران، واللافت كان صوت النجمة اللبنانية إليسا على خلفية الفيديو.

 

وشكرت الملكة رانيا الفنانة إليسا على إهدائها الأغنية الخاصة لابنتها إيمان، كما شكرت الفنان اللبناني مروان خوري على التلحين وكلمات الأغنية.

بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك".

وتابعت تقول: "شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء، وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان، صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)


بدورها علقت اليسا على الفيديو وقالت: "نحن فخورون بك يا ملكة القلوب، سعداء للغاية برؤيتك تحتفلي بحب ابنتك وسعادتها والمشاركة فيه أيضًا، لا يمكننا الانتظار لمشاركة اللحظات السعيدة التي طال انتظارها معك قريبًا جدًا".

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