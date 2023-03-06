بفستان وردي مكشوف.. اليسا تتفاعل على المسرح ورقصها حديث الجمهور (فيديو)

أحيت الفنانة اليسا مساء أمس الأحد حفل "بلومار" في "بونتا كانا" في جمهورية الدومينيكان.

وغنت اليسا أمام الجاليات العربية أجمل أغانيها وهم تفاعلوا معها بشكل لافت.

ولفتت اليسا الأنظار بفستانها الوردي الطويل المكشوف عند منطقة الصدر.

ورقصت على المسرح بحماس وبدت فرحة وتفاعل الجمهور معها.

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وغنت إليسا أغنية "من أول دقيقة" مع صوت وكليب الفنان المغربي سعد المجرد في رسالة واضحة إلى مطالبيها بالاعتذار لأنها أجرت معه "ديو غنائياً".