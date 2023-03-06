Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان وردي مكشوف.. اليسا تتفاعل على المسرح ورقصها حديث الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1044739-638136999299873530.png
Doc-P-1044739-638136999299873530.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحيت الفنانة اليسا مساء أمس الأحد حفل "بلومار" في "بونتا كانا" في جمهورية الدومينيكان.

 

وغنت اليسا أمام الجاليات العربية أجمل أغانيها وهم تفاعلوا معها بشكل لافت.

 

ولفتت اليسا الأنظار بفستانها الوردي الطويل المكشوف عند منطقة الصدر.

 

ورقصت على المسرح بحماس وبدت فرحة وتفاعل الجمهور معها.

Advertisement

A post shared by One TV (@onetvlebanon)


وغنت إليسا أغنية "من أول دقيقة" مع صوت وكليب الفنان المغربي سعد المجرد في رسالة واضحة إلى مطالبيها بالاعتذار لأنها أجرت معه "ديو غنائياً".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:30 | 2023-03-07
05:10 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website