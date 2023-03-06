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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تفاجئ الجمهور بما قالته عن قضية سعد لمجرد

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:15
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فيما لا تزال قضية النجم المغربي سعد لمجرد حديث الصحافة العالمية بعد قراره باستئناف الحكم عليه، علّقت النجمة نانسي عجرم على الأمر بطريقة ديبلوماسية وأبدت رأيها بالقضية بهدوء وبكلمات ذكية.

وفي لقاء تلفزيوني، فضّلت نانسي عدم إبداء رأيها في الحكم الصادر بحق لمجرد، حيث ردّت قائلة: "أنا بطبيعة الحال أدافع عن حقوق المرأة، ولا أقبل أن تتعرض لأي أذى أو ضرر، ولكن في المقابل أنا لا أعرف تفاصيل قصة سعد لمجرد مع هذه الفتاة، وطالما القضية في المحكمة فلا يمكنني أن أقول شيئاً".
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وأضافت: "أنا بدوري مررت بنفس التجربة، ولم أكن مصدّقة لما تعرضت إليه أنا وأسرتي، خاصة أنني كنت مظلومة، واستغرقت المحاكمة وقتاً طويلاً حتى نتمكن من الحصول على براءتنا، لهذا السبب لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك عن محاكمة سعد".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريح نانسي عجرم، ورأى الكثير منهم أنها نجحت في البقاء على الحياد لتتفادى الانتقادات التي يمكن أن تتعرّض لها إذا دعمته أو لم تدعمه، كما حصل مع غيرها من النجوم مثل النجم زياد برجي وبسمة بوسيل. (لها) 

المصدر: لها
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