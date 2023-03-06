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فنون ومشاهير

تورط تيم حسن في مؤامرة صعبة

Lebanon 24
06-03-2023 | 14:00
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أيام قليلة ويبدأ نجوم الدراما العربية في إرتداء أثواب فنية جديدة خلال موسم الدراما الرمضاينة عبر الشاشات التليفزيونية. وبعد نجاح مواسم الهيبة خلال السنوات الماضية قرر تيم حسن أن يرتدي ثوب فني جديد في رمضان القادم بشخصية عاصي الزند، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل خاصة بالشخصية.
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ببرومو مسلسل "الزند  ذئب العاصي " الذي عرض قبل أيام عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية تصدر تيم حسن نسب المشاهدة بعد أن ظهر يتحدث بلهجة مختلفة؛ وهي لهجة أهل الساحل بسوريا، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى عاصي يواجه تحدياً قوياً بمجرد أن يعود من خدمته العسكرية، فيجد نفسه متورطاً مع شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام قبل الحرب العالمية الأولى.

نهر العاصي
وتدور أحداث العمل بين الفترة من 1895 حتى 1900وهي مستوحاة من قصص شعبية حقيقية في منطقة تمتد بين سوريا ولبنان بالقرب من نهر العاصي.
ويشارك في بطولة المسلسل دانا مارديني وفايز قزق وأنس طيارة. (نواعم)       
المصدر: نواعم
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