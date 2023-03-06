Advertisement

فنون ومشاهير

مطربة تحرم من مزاولة مهنتها بسبب إطلالة جريئة جداً!

Lebanon 24
06-03-2023 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1044803-638137114780634830.jpg
Doc-P-1044803-638137114780634830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرمت المطربة الأوزبكية، كانيزا من رخصة مزاولة مهنتها كمطربة مدة شهر، عقب أدائها في إحدى حفلات الزفاف التي ظهرت فيها مرتدية سروالا ضيقا بلون لحمي.


واعتبرت وزارة الثقافة الأوزبكية، أن تصرف المطربة مخل بالآداب العامة، وحرموها من مزاولة مهنتها مدة شهر، حتى تتعظ، معتبرين انها أخلت بالآداب العامة.
Advertisement

وأوضحوا، أن كانيزا ستتمكن من إصدار رخصة جديدة في حال كفرت عن ذنبها وعادت إلى الطريق الصحيح، المراعي للآداب العامة، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر جدية.
 
 ومن جانبها انتقدت كانيزا قرار وزارة الثقافة، واعتبرته ظلما لها، وقالت إنها تعتزم لقاء وزير الثقافة الأوزبكي، برفقة محاميها ووسائل الإعلام، "لا بهدف إعادة ترخيصها، وإنما لقول الحقيقة والاستماع إلى تبرير الوزارة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:30 | 2023-03-07
05:10 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website