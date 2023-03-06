مطربة تحرم من مزاولة مهنتها بسبب إطلالة جريئة جداً!







واعتبرت وزارة الثقافة الأوزبكية، أن تصرف المطربة مخل بالآداب العامة، وحرموها من مزاولة مهنتها مدة شهر، حتى تتعظ، معتبرين انها أخلت بالآداب العامة.

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وأوضحوا، أن كانيزا ستتمكن من إصدار رخصة جديدة في حال كفرت عن ذنبها وعادت إلى الطريق الصحيح، المراعي للآداب العامة، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر جدية. حرمت المطربة الأوزبكية، كانيزا من رخصة مزاولة مهنتها كمطربة مدة شهر، عقب أدائها في إحدى حفلات الزفاف التي ظهرت فيها مرتدية سروالا ضيقا بلون لحمي.واعتبرت وزارة الثقافة الأوزبكية، أن تصرف المطربة مخل بالآداب العامة، وحرموها من مزاولة مهنتها مدة شهر، حتى تتعظ، معتبرين انها أخلت بالآداب العامة.وأوضحوا، أن كانيزا ستتمكن من إصدار رخصة جديدة في حال كفرت عن ذنبها وعادت إلى الطريق الصحيح، المراعي للآداب العامة، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر جدية.

ومن جانبها انتقدت كانيزا قرار وزارة الثقافة، واعتبرته ظلما لها، وقالت إنها تعتزم لقاء وزير الثقافة الأوزبكي، برفقة محاميها ووسائل الإعلام، "لا بهدف إعادة ترخيصها، وإنما لقول الحقيقة والاستماع إلى تبرير الوزارة". (روسيا اليوم)