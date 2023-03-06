النجمة التركية الشهيرة تعيش قصة حب مع هذا الشاب الوسيم.. من هي؟

خرجت النجمة التركية هاندا أرتشيل عن صمتها بعد نفيها مرات عدة أي علاقة في حياتها، مؤكدة أنها تعيش قصة حب جديدة مع رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي.

وتحدّثت أرتشيل في مقابلة سريعة خلال وجودها في المطار برفقة هاكان عن علاقتهما، إذ قالت: "كل شيء جيد جداً في علاقتنا".

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وأضافت: "لقد قضينا عطلة جيدة، كل شيء كان رائعاً"، في إشارة إلى أنهما كانا معاً في إجازة قصيرة. أما هاكان فقال: "علاقتنا جدية".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا وهي تسير إلى جانب هاكان في المطار، فيما كانت عدسات الكاميرات تلاحقهما، وبدت النجمة التركية في غاية السعادة والراحة والطمأنينة.

وكانت هاندا أرتشيل قد نفت وجود علاقة بينها وبين هاكان سابانجي خلال الأسابيع الماضية، وقالت لأحد الصحافيين : "لا تسحبني إلى عالمك الخيالي، ليس لدي أي شخص في حياتي". (لها)