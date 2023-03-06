أحمد السقا يقلق محبيه.. شاهدوا كيف بدا بأحدث ظهور له (صور)

أثار النجم أحمد السقا قلق محبيه عليه بعد ظهوره بشكل غريب في لقطات من إعلان مسلسل "الكبير أوي 7"، الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم المصري خلال مشاركته كضيف شرف في حلقات "الكبير أوي 7" مع النجم أحمد مكي، بشخصيته الحقيقة، وظهر في الإعلان بشكل مختلف وهو ما أثار قلق الجمهور الذي استغرب شكله، معربين عن قلقهم على حالته الصحية.

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة السقا الجديدة في المسلسل، متسائلين ما إذا كان تغيير شكله ليتماشى مع أحداث المسلسل أم أنه فعلاً مريض بسبب شحوب وجهه ونحافته.

وأظهر الإعلان التشويقي للمسلسل مفاجآت عدة، أبرزها السقا الذي ظهر كضيف شرف، وقد تم تصوير المشاهد داخل إسطبل للخيول، ويبدو أنه سيظهر بشخصيته الحقيقية.