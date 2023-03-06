تضارب في المعلومات حول قضية الفنان المشهور... وإعلامية تتدخّل!

كشفت الإعلامية مي العيدان حقيقة براءة الفنان عقيل الرئيسي في قضية العنف الأسري المتهم بها والتي رفعتها ضده الفنانة شوق الهادي ووالدتها.



وشاركت مي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوست تضمن تفاصيل الحكم في القضية، حيث نفى خلاله المحامي علي حيدر، وكيل شوق الهادي خبر براءة عقيل، واتهمه بالتضليل المتعمّد، وقال المحامي في بيان: "المحكمة تقضي بإدانة المشهور عقيل، زوج شقيقة موكلتي الفنانة شوق الهادي وبتغريمه 2000 دينار لإساءته إلى والدتها والقيام بخدش شرفها".

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وأضاف: "كما قضت بتغريم والدتها عن تهمة السب وببراءتها من التهديد، وستتم مقاضاة المتهم ودفاعه أمام الجرائم الإلكترونية لنشرهم خبراً غير صحيح عن براءته وذلك لتضليل الشارع العام".







بدورها، أبدت الإعلامية الكويتية استغرابها من وصول تلك القضية العائلية الى القضاء، لافتةً إلى أنه كان من المفروض حلّها ودّياً بينهم، وعلّقت بالقول: "ما أدري ليش صار بينهم هيك، بالنهاية أنتوا أهل يا تقعدون بصالة بيتكم وتتفاهموا وإذا ماقدرتوا تتفاهمون ابتعدوا فترة حتى تهدأ النفوس، لكن خلافاتكم بالسوشيال ميديا قدام اللي يسوى وما يسوا ماله داعي".



وكانت المحامية مريم البحر قد أكدت براءة موكّلها عقيل الرئيسي من التهم المنسوبة إليه في قضية العنف الأسري، وقالت إنه تم تغريم والدة فرح وشوق الهادي بـ 2000 دينار كويتي، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية.







كما عادت المحامية وشاركت المتابعين منشوراً جديداً عن قضية عقيل الرئيسي قالت فيه: "اليوم تم رفع شكوى في النيابه العامه على من قام بالتشهير والقذف والمساس بكرامة موكّلي عقيل الرئيسي واتّهامه بنشر أخبار كاذبة على عكس الحقيقه كما أننا نستغرب نشر صور شوق مع العلم أنها ليست طرفاً في الدعوى".