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فنون ومشاهير

اصطدم بمنزل.. حبيب كيم كارداشيان السابق يتعرض لحادث مع حبيبته الجديدة

Lebanon 24
07-03-2023 | 02:00
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فقد الإعلامي والممثل بيت ديفيدسون، حبيب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان السابق، السيطرة على سيارته مساء السبت في 4 آذار 2023، مما جعله يصطدم بمنزل في لوس أنجلوس، وتحديداً في بيفرلي هيلز.
 
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وذكرت مجلة TMZ الأميركية، التي انفردت بنشر الخبر وصور مكان الحادث، أن النجم كان برفقة حبيبته الجديدة تشيس سوي وندرز، وكان هو من يقود السيارة.
 
وذكر مصدر مطلع للمجلة، أن بيت لم يكن تحت تأثير أيّ نوع من المشروبات أو غيره، لكن لم يتم الكشف عن السبب الذي جعله يفقد السيطرة على السيارة.
 
واقتصر الموضوع على الأمور المادية التي ستتولاها شركة التأمين، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، لكن من دون أن يتم توقيف أيّ أحد حتى الساعة. (سيدتي)
 
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