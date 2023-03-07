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فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يتحدث عن خطوبة ابنته ماريتا ويكشف عن موعد حفل الزفاف

Lebanon 24
07-03-2023 | 01:42
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أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائيا كبيراً في الامارات ضمن مهرجان صيف دبي وسط حضور كبير من جمهوره العربي.
 
وقدم عاصي باقة منوعة من أغانيه وسط حماس وتفاعل وحضور رائع جدًا معه.
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ونشر عاصي فيديوهات من كواليس الحفل وعلّق: "مقتطفات من حفل دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع".
وكان عاصي الحلاني قد احتفل بخطوبة ابنته ماريتا الحلاني قبل أيام، حيث عبّر في لقاء مع "إي تي بالعربي" عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث العائلي المميّز، مشيرًا أن كل أب يشعر في هذه اللحظات بفرحة وغصة في نفس الوقت، فمن جهة هو سعيد بفرحة ابنته التي تريد تحقيق الذي تريده، وبالوقت نفسه لديه غصة ان ابنته ستترك المنزل فهذا الصعب لكن في النهاية "الله يعطيها ايام حلوة".
كما كشف عاصي خلال اللقاء أن حفل الزفاف سيكون في وقت قريب، ولن يكون ضخمًا لكن سيكون كإحتفال الخطوبة. (بصراحة)
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