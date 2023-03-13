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فنون ومشاهير

الموت يؤلم فناناً مصرياً: مع السلامة يا أمي

Lebanon 24
13-03-2023 | 17:40
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أعلن الفنان يوسف منصور، عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم، وفاة والدته.


وكتب منصور: "مع السلامة يا أمي الغالية.. هتوحشيني جداً، أشوفك قريبا".
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يوسف منصور

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