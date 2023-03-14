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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تحضر لحفل غنائي ضخم في مصر.. وهذه خطتها الجديدة!

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:00
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طمأن إيهاب صالح مدير اعمال النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي تولى إدارة أعمالها مؤخراً، أن غيابها لن يطول وستظهر على جمهورها قريباً.
وقال صالح في تصريحات لـ"إي تي بالعربي" أنّ شيرين تعمل حالياً على وضع خطة تليق بالجمهور، لعودتها من خلال حفل غنائي ضخم داخل مصر، سيجري التحضير له لاحقاً، مشيرا الى أن شيرين متعلقة بجمهورها بشكل كبير.
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وأكد إيهاب صالح، أن شيرين تستعد لتسجيل واختيار عدد من الأغاني المعروضة عليها، كما من المقرر أن تطرح أغنية منفردة جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة، دون البوح بتفاصيل العمل الغنائي الجديد، وعلق قائلاً: "ستعمل فيما بعد بصمتٍ تام، فلا صوت سيعلو فوق صوت أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها".
وأكد أنه سيتم وضع خطة مفصلة وخاصة بحساباتها المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن المفترض تطبيقها خلال فترة قليلة، معلقا: "من حق الجمهور متابعة أخبار شيرين عبد الوهاب الفنية، عبر صفحاتها على السوشال ميديا".
وعن حقيقة وجود مشاكل بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حساب حبيب، أكد إيهاب صالح أن الحياة الزوجية بين الثنائي تسير بشكل جيد، نافياً وجود مشاكل بينهما كما يزعم البعض. (فوشيا)
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