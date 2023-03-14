كريستيانو رونالدو ضمن ضحايا رامز جلال في رمضان 2023؟

كشف الفنان المصري رامز جلال عن عنوان برنامجه في رمضان 2023 وهو "رامز نيفر إند"، ويعرض البرنامج في رمضان 2023 بعد آذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الكريم على فضائية MBC مصر.





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ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال في "رامز نيفر إند" مجموعة من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 تتضمن:



- النجم العالمي كريستيانو رونالدو



- الفنانة المصرية ياسمين صبري



- الإعلامية المصرية ياسمين عز



- الفنانة المصرية نسرين أمين



- مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا



- لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا



- لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي



- لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر



- الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين



وباستثناء الفنانة نسرين أمين التي أكدت مشاركتها في برنامج رامز جلال 2023، فإن باقي قائمة ضيوف رامز جلال 2023 تبقى في إطار التسريبات والتكهنات، ولا يمكن الجزم بصحتها. (العين)