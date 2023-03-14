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فنون ومشاهير

فنان هندي شهير يعلن اسلامه ويتزوج من إعلامية عربية.. من هو؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 05:10
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تزوج الفنان الهندي الشهير فيفيان دسينا من الاعلامية المصرية نوران أسامة، وأشهر اسلامه من اجل هذه الخطوة، وفق ما اكدت صحيفة "هندوستان" تايمز الهندية.

 

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة عن مصدر ان دسينا تزوج من نوران في مصر، بحفل زفاف عائلي.

 

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وعن مدة زواجهما، قال مصدر آخر للصحيفة الهندية: "يعيش الاثنان معا منذ أكثر من عام. فيفيان ينتمي إلى مدرسة قديمة جدا بحيث لا يمكنه البقاء مع شخص خارج إطار الزواج، وهما حاليا يقيمان في مومباي".

 

وفي الوقت الذي كشفت الصحيفة الهندية عن زواج فيفيان دسينا، فإن الأخير أجاب عن العديد من أسئلة جمهوره عبر حسابه في إنستغرام.

 

وكان من بين الأسئلة: "هل تؤمن بالنبي عيسى؟" فأجاب، "نعم أؤمن به"، واستقبل سؤالا آخر: "هل تؤمن بالنبي محمد" فأجاب نعم، وسأل ثالث: "هل ستصوم شهر رمضان"، فأجاب النجم الهندي "نعم إن شاء الله".

 

وتعتبر هذه أول إجابة واضحة للفنان منذ أكثر من عام، بشأن ديانته الحالية، بحكم أنه كان يعتنق الديانة المسيحية، وتابع أنه يتمنى إنجاب أطفال، ويتعلم اللغة العربية حاليا.(الجديد)

 

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