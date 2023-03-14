بعد إعلانه تعافيه من السرطان.. الموت يؤلم الفنان الشهير في أعز الناس

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لم تمض ساعات على إعلان الفنان يوسف منصور عن تعافيه من السرطان من دون أن يخضع للعلاج الكيماوي، حتى ألمه الموت في والدته، حيث أعلن عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" عن وفاتها.ونشر يوسف صورة لوالدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً: مع السلامة يا أمي الغالية.. هتوحشيني جدًا"، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه وأصدقائه لمواساته.وكان يوسف منصور قد كشف عن تمكنّه من التغلب على مرض السرطان الذي أُصيب به قبل فترة، من دون أخذ العلاج الكيماوي، مؤكداً أن قوة الإرادة التي يتمتع بها كانت العامل الأساسي في هزمه للمرض.