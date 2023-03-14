مارسيل خليفة يفوز بجائزة محمود درويش للعام 2023

أعلنت مؤسسة محمود درويش عن فوز كل من الشاعرة والمترجمة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي، والموسيقار والفنان مارسيل خليفة، والمترجمة والأكاديمية الإيطالية إيزابيلا كاميرا دي أفليتو، بجائزة محمود درويش للإبداع في دورة العام 2023 عن فئاتها الثلاث: المبدع الفلسطيني، والمبدع العربي، والمبدع العالمي.

Advertisement

وأعلن خليفة عن تبرعه بالمبلغ النقدي للجائزة لمؤسسة محمود درويش، وتحديداً لجهة تطوير نشاطاتها، حول إنجازاته الموسيقية الكثيرة والمتنوعة.

واستذكر خليفة العديد من الحكايات مع درويش، مقدماً عبر فيديو مسجّل مقطوعة أدبية، عبّر فيها عن حالة الفقدان التي يعيشها منذ رحيل صديقه الشاعر الفلسطيني، وخاصة في الثالث عشر من آذار كل عام.. قبل أن يتحدث بعفوية مخاطباً روح الشاعر المسجّى على بعد أمتار قائلاً: محمود.. حبيبي.. أتذكر خريف العمر، وصخب الطبيعة والشجر في التشرينين، قلت لي يومها تعال نواجهه بالشعر والموسيقى.. شكراً لك على كل شيء، وشكراً للأصدقاء على منحي جائزة توأم روحي محمود درويش. (جريدة الايام)



