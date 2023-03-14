السبب الحقيقي كشف.. لهذا تغيّب توم كروز عن أوسكار 2023!

بعد أن رجّحت معظم الصحف العالمية أن الممثل الأميركي الشهير توم كروز قد تغيب عن حفل الأوسكار بدورته الـ95 بسبب تواجده في المملكة المتحدة لتصوير فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning؛ تبين أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو تجنب الدخول في مواجهة محرجة مع زوجته السابقة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان.

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وقد نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن مصدر مقرب من الممثل، أنه وعلى الرغم من مرور 20 عاماً على طلاقهما، فإنه لا يريد أبداً أن يتواجه مع نيكول كيدمان أو أن يتواجد معها في المكان نفسه.

وقد تغيّب توم كروز عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 رغم ترشيح فيلمه الأخير Top Gun: Maverick لست جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، حصد منها جائزة واحدة فقط؛ هي جائزة أفضل صوت.