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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي تدّعي على هؤلاء وتوجّه نصيحة لجمهورها

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:33
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أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد بعض متابعيها الذين تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة.
 
 
وطلبت من جمهورها عدم تجاهل أي إساءة واللجوء إلى القانون فوراً؛ لأن المتنمر والمخطئ لا بد أن يحاسب، وأكدت أن إقدامها على استخدام حق التقاضي محاولة لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على "السوشيال ميديا".
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وقالت هيفاء وهبي، في تصريحات إعلامية: "لأنه آمن شيء يجيبلي حقي ودي رسالة لغيري من الناس وبقول لهم أي حد يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزاءه ولازم يلجأوا للقضاء؛ لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب هذه الأشخاص أن تأخذ جزاءها ويتم معاقبتها وحبسها فوراً".
المصدر: سيدتي
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