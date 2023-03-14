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فنون ومشاهير

فنانة معروفة تكشف عن موقفها من دخول ابنتها مجال الفن.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:11
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كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها بدخول ابنتها مجال الفن، وإمكانية تعاونهما معاً في عمل فني.
 
 
وقالت: "أنا صغيرة وبنتي لسه صغيرة بردو وهي عندها 10 سنين وممكن نتعاون في عمل مناسب ومعنديش مشكلة إطلاقاً تدخل مجال التمثيل أو الغناء بس لما تكبر ولو عندها موهبة وتكون واعية بقراراتها إنما لو صغيرة ممكن أخليها تشارك معايا في عمل لأن مش هتكون لوحدها".
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كما تحدّثت عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "يا بنتي"، قائلةً: "دايماً كان نفسي أعمل أغنية من الأم لبنتها في فرحها وأول ما الفكرة جاتلي كلّمت المنتجة آلاء لاشين واشتغلنا على الأغنية وكل البنات حبوها جداً وبيعيطوا بسببها وبقولهم دا أنتوا بناتكم صغيرين بتعيطوا ليه من دلوقتي، وأنا لم أبتعد عن الغناء خالص وخلاص اللي فات مات وبعمل أغاني جديدة".
 
وعن إمكانية تقديمها موضوعات جريئة في أعمالها الفنية، قالت مي سليم: "الشخصية لو الجمهور كرهها واتعرضت للهجوم أبقى عرفت أعمل الرسالة صح. إنما لو دا محصلش يبقى معرفناش نقدمها بشكل مناسب، ومعنديش مشكلة أقدم جميع الموضوعات حتى لو جريئة ولكن بشرط أنها متكونش خادشة للحياء ونقدمها بشكل يناسب الجمهور".
المصدر: لها
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