بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له

بعد رحلة علاج استمرت عاما كاملا، أعلنت الفنانة دينا حايك انتصارها على مرض سرطان الثدي.

وكشفت حايك، خلال إطلالتها ضمن برنامج "حديث البلد" أنها خضعت طيلة عام كامل لحوالي 20 جلسة علاج بالإشعاع، و16 جلسة كيماوي، استطاعت من خلالها محاربة هذا المرض والانتصار عليه والعودة تدريجيا إلى حياتها الطبيعية.

وأضافت: "بعد هذه الأزمة التي مررت بها أصبحت أدرك أهمية الصحة في هذه الحياة؛ لأنها تلعب دورا أساسيا في إكمال عجلة الحياة. لذلك على الجميع أن يدركوا النعمة التي أغدق عليهم الخالق بها".

وتطرقت دينا إلى رحلتها الخاصة للعلاج من هذا المرض الخبيث، مشيرة إلى أهمية التحلي بالصبر الذي يلعب دورا كبيرا بتخطي المرحلة الحرجة، مسلطة الضوء على لحظات الضعف التي مرت بها وشعرت خلالها بالحزن ورغبة جامحة بالبكاء إلا أن شخصيتها القوية والطاقة الإيجابية التي لطالما تحلت بها ساعدتاها على المضي قدما لوضع حد لتلك الآلام، وعلقت: "الزعل بيزود المرض والسرطان وهذه حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايمًا".

وخلال تلقيها المراحل النهائية من العلاج الكيماوي ، أشارت دينا إلى أنها وضعت خوذة خاصة خلال تلقيها العلاج كمحاولة للحد من تساقط الشعر معلقة: "أحاول الحفاظ على ما تبقى من شعري فقد خسرت حوالى 70 % منه؛ ما يجعلني ألجأ إلى وضع الشعر المستعار".

من جهة أخرى، تتحضر دينا لإطلاق عملها الفني الجديد؛ إذ من المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة وضع صوتها على الأغنية التي اختارتها لتعود بها إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب فرضها فيروس كورونا ومعاناتها من مرض سرطان الثدي.(فوشيا)