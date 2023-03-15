بعد جدل تبرّعها بمليوني دولار للمتضررين من زلزال سوريا.. للمرة الأولى نجوى كرم ترد (فيديو)

قبل أسابيع قليلة ضجّت مواقع التواصل بخبر مجهول المصدر مفاده أن الفنانة نجوى كرم تبرّعت بمليونيّ دولار للمتضررين من زلزال سوريا، وتضاربت بعدها المعلومات بين مؤكّد ومعارض لهذه المعلومات.

طيلة هذه الفترة، التزمت كرم الصمت حيال الجدل الّذي اجتاح منصّات التواصل وهو الأمر الّذي عرّضها لبعض الإنتقادات اللاذعة.

وفي لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، سُئلت نجوى : "تعرّضت لهجوم كتير كبير على السوشل ميديا ومتل عادتك ما بتطلعي وبتردي، بس كيف كنت عم تتفاعلي بينك وبين المقرّبين منك؟".

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واكتفت نجوى باستخدام عبارة "جوابي بسؤالك" للردّ على الجدل الحاصل، والتأكيد مرّة جديدة أنها ستلتزم الصمت في هذا الموضوع.(lbci)