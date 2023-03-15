بعد ان فقدت بصرها.. وائل كفوري يدعم البلوغر سارة محمد

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قدم الفنان اللبناني وائل كفوري الدعم والمساندة للبلوغر المصرية الشابة، سارة محمد، التي فقدت بصرها بشكل نهائي بعد أن تلاشت آمال علاجها إثر حادث إطلاق النار عليها من قبل مجهولين، في بداية شهر شباط الماضي.وقال كفوري في رسالته التي كانت عبر مقطع صوتي: "مساء الخير سارة حبيت أبعتلك هل الفويس وأقلك أنا متابعك وحدّك وصلواتي معك وبدي أطلب منك تضّلك قوية وإيمانك كبير بربنا، وعسى الأيام الجاية تكون مخبيتلك الأحلى، واللي عند ربنا مش عند حدا، انت قمر ورح تبقي قمر شكلا ومضمونا، بنحبك".وحظيت رسالة الفنان اللبناني بردود فعل واسعة بين الجمهور، مشيدين بموقفه الإنساني تجاه الشابة المصرية التي حظيت قصتها بتعاطف كبير بين الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية.