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فنون ومشاهير

مذيعة جديدة تنضم إلى نشرة أخبار الـ LBCI.. تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
15-03-2023 | 03:49
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قدمت المُراسلة غيدا فياض مساء أمس الثلاثاء نشرتها الليلية الأولى عبر قناة الـ lbci لتنضم بذلك إلى فريق مقدمي نشرات الأخبار في المحطة.

 

بعينيها الملونتين وملامحها الجميلة، قدمت غيدا النشرة الإخبارية الأولى لها بعدما كانت مُراسلة في قسم الأخبار.

 
 

وبارك عدد من زملائها لها ومن بينهم زميلتها ماريلين صليبي التي هنأتها على إطلالتها الأولى وقد نشرت صورتها على خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "اليوم ولدت نجمة".

 

 
 
 
 
 

يُذكر ان الـ lbci اختارت في الفترة الأخيرة وجوها نسائية جديدة للانضمام إلى فريق مقدمي ومقدمات الأخبار للنشرة الأساسية أي نشرة الثامنة مساء من بينهن ماريلين صليبي وبيترا ابي حيدر .

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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