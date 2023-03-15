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فنون ومشاهير
موسم جديد من Arabs Got Talent في هذا الموعد
Lebanon 24
15-03-2023
|
15:00
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بعد غياب سنوات عن المنافسة، سيطل موسم جديد من برنامج المواهب الأول في العالم العربي Arabs Got Talent في الموسم السابع.
وبحسب المعلومات فان شهر أيار سيكون الموعد المبدئي لعرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج إكتشاف المواهب آرابز غوت تالنت بعد أن توقف منذ موسمه الأخير في عام 2019، ويجري حالياً مرحلة إختيار المواهب من كل الدول العربية إذ بدأ من الرياض في المملكة العربية السعودية منذ أيام ومنها إلى عمان بمسقط ثم إلى مصر وتونس والمغرب، ليكون المتسابقون جاهزين للأداء أمام لجنة التحكيم بعد عيد الفطر مباشرة.
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لجنة التحكيم
وحتى الآن لم تعلن إدارة الـأم بي سي عن لجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج، ومن المنتظر ان تضم اللجنة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وأحمد حلمي وعلي جابر، على أن تنطلق الحلقات من استديوهات الـأم بي سي في المملكة العربية السعودية. (نواعم)
المصدر: نواعم
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