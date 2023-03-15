زين العمر يهاجم صحافية لبنانية: "عندي شرف أكتر من يللي عاملين حالن قديسين من الفنانين اصحابك"

نشر الفنان زين العمر سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، هاجم فيها احدى الصحافيات ولكن من دون ان يسميها، وقال: "صحافية صديقتي خبرتني عن صحافية تانية وهيدي التانية مفكرة حالها شي. صديقتي قالتلها بحب زين العمر كتير.. بتقوم بتجاوبها حلو زين بس لسانو فالت. يا سعادة الصحافية التانية أنا لساني فالت بس انا رجّال وعندي شرف أكتر من يللي عاملين حالن قديسين من الفنانين اصحابك الناعمين".

صحافية صديقتي خبرتني عن صحافية تانية وهيدي التانية مفكرة حالها شي🙈

صديقتي قالتلها بحب زين العمر كتير

بتقوم بتجاوبها حلو زين بس لسانو فالت

يا سعادة الصحافية التانية أنا لساني فالت بس انا رجّال وعندي شرف أكتر من يللي عاملين حالن قديسين من الفنانين اصحابك الناعمين😂#Zein — Zein El Omr (@ZeinElOmr) March 15, 2023 Advertisement

وتابع في تغريدة اخرى: "يا حضرة الصحافية الشفافة. انا ما بدّي اتزوّج شو بدّك ب لساني. ولساني أنا بحبًو وغيرك راضي كتير فيه….. وطيب". (رصد: لبنان 24)