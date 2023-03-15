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فنون ومشاهير

حالات إغماء وسوء تنظيم.. هذا ما جرى في حفل الفنان الشهير (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2023 | 11:45
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أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً ضخماً في جامعة عين شمس بالقاهرة، وقد حضره حشد كبير من طلاب الجامعة الذين راحوا يتدافعون في ما بينهم للوصول إلى الصفوف الأمامية للحفل، وهو ما تسبّب في حدوث العديد من المشاكل المؤسفة وتعرّض البعض للإغماء. (لها)
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احمد سعد

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