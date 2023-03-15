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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لحادث.. مطرب المهرجانات الشهير يخسر صوته!

Lebanon 24
15-03-2023 | 14:01
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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية مصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم" تعرّضه لحادث سير، أدى لعدم قدرته على التحدث والنطق نتيجة الضغط النفسي.


وقال مسلم عبر "انستغرام": "لا إله إلا الله يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسيا، وحادثة أعملها بـ العربية".
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وتابع: "اديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد، وده من أني نمت زعلان، حتى صوتي خسرته يا رب أنا مليش غيرك تقف جنبي".
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