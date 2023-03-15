بعد تعرّضه لحادث.. مطرب المهرجانات الشهير يخسر صوته!







وقال مسلم عبر "انستغرام": "لا إله إلا الله يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسيا، وحادثة أعملها بـ العربية".

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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية مصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم" تعرّضه لحادث سير، أدى لعدم قدرته على التحدث والنطق نتيجة الضغط النفسي.وقال مسلم عبر "انستغرام": "لا إله إلا الله يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسيا، وحادثة أعملها بـ العربية".

وتابع: "اديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد، وده من أني نمت زعلان، حتى صوتي خسرته يا رب أنا مليش غيرك تقف جنبي".