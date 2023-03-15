ممثل قدير يعتذر بسبب مسلسل "حارة القبة".. اليكم ما حصل

علّق الممثل السوري عباس النوري على حذف فيديو خاص بدوره في مسلسل "حارة القبة 3" الذي سيعرض في دراما رمضان، بسبب حقوق النشر الإلكتروني.





وقال النوري في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك" تحت عنوان "اعتذار ووعد": "حدث أن وصلني "تيزر" فيلم دعائي وقصير جداً عن واحد من المسلسلات التي ستُعرض في رمضان المقبل، ولكوني مشاركاً فيه أحببت مشاركة المتابعين للصفحة به، ثم حدث أن تم إيقافه بداعي حقوق النشر وفقط على صفحتي دون باقي الصفحات التي نشرته معي (؟) ولا يزال منشوراً عليها".

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وأضاف: "بناء عليه، أعتذر من صاحب حقوق المنع والذي خصّني بذلك، وأعد بأنني لن أتعرض أو أعرض أو أنشر أي شيء يتعلق بمنتجه وحقوقه وأختم بشكره لحرصه على الحقوق التي انتهكتها، وعليه أوقّع عباس النوري".

ويشارك عباس النوري في الموسم الثالث من مسلسل "حارة القبة"، برفقة فادي صبيح وخالد القيش ونادين تحسين بيك ومحمد حداقي وفراس إبراهيم، من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.