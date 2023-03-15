الفنانة المثيرة للجدل تضرب مجدداً: لست عريانة!

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أثار حديث الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زميلتها الفنانة نادية الجندي جدلاً كبيراً، حينما أشارت إلى أنها ليست مقياسًا للنجومية.وظهرت رانيا يوسف في البرومو الترويجي لبرنامج "حبر سري"، تتحدّث عن الزواج من منتج أو رجل أعمال، حيث قالت: "أنا لو اتجوزت منتج أو رجل أعمال، أنا ممكن أخليه ينتجلي بعد ربع ساعة".كما أعربت عن استيائها من وصفها بـ"العريانة"، وقالت: "أنا عريانة، لا دي كلمة جامدة جدًا.. دي بايخة جدًا".