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فنون ومشاهير

أحمد السقا يسابق الوقت.. جديده يعرض آخر 10 أيام من رمضان

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:00
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ذكر موقع "فوشيا" أن النجم المصري أحمد السقا يواصل الآن تصوير مشاهده في مسلسل "حرب" المؤلف من 10 حلقات، والذي سيعرض خلفًا لمسلسل "الكتيبة 101" المؤلف من 20 حلقة، من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين.


وسيجري تصوير المسلسل في وحدتين متكاملتين من أجل إنجاز الحلقات في أسرع وقت ممكن لتكون حاضرة للعرض في آخر 10 أيام من رمضان، حيث سيشرف على العملية كلًا من المخرجين أحمد نادر جلال وبيتر ميمي.
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وسيشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا زميله الفنان محمد فراج، الذي تعاون معه مسبقًا في مسلسل "الحصان الأسود" عام 2017، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد موسى.
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