Advertisement

فنون ومشاهير

نجمة لبنانية شهيرة تتغزل ببطل مسلسل "الثمن" باسل خياط.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
16-03-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1047825-638145545786044036.jpg
Doc-P-1047825-638145545786044036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبدت الفنانة نوال الزغبي إعجابها الشديد بمسلسل "الثمن"، وخاصة بالممثل السوري باسل خياط، حيث غردت عبر حسابها الخاص في تويتر قائلة: "عم شاهد مسلسل الثمن على شاهد ! هالمسلسل حاضرته من 12 سنة (مسلسل تركي) بس باسل خياط خلّيني احضره مرّة تانية ممثل مبدع".

عم شاهد مسلسل #الثمن على شاهد ! هالمسلسل حاضرته من ١٢ سنة (مسلسل تركي) بس #باسل_خياط خلّيني احضره مرّة تانية 👏 ممثل مبدع 🌹

Advertisement

 
 

إلى ذلك، شارف الموسم الأول من مسلسل "الثمن" على الانتهاء، حيث سيتوقف عند الحلقة 50 بسبب اقتراب شهر رمضان، على أن يعود العمل للعرض بعد ما يقارب الـ 45 يومًا.

 

وشهدت الحلقتان 48 و49 العديد من الأحداث بعد فترة طويلة من الرتابة.

 

وقدم الممثل نيكولا معوض الذي يجسد شخصية "كرم" في المسلسل مشهدًا مؤثرًا بعد قيامه بحلق شعره إثر اكتشافه إصابته بمرض سرطان البنكرياس وسفره إلى الخارج من أجل العلاج دون إخبار والدته وصديقه زين.

 

وأشاد الجمهور بمهارة معوض في تجسيد المشهد المؤثر، حيث أكد البعض أنه بدا طبيعيًا وكأنه حقيقي.

 

على صعيد آخر، يجد زين "باسل خياط" نفسه متورطَا بجريمة قتل "معتصم" بعد عثور الشرطة على سلاح الجريمة "المسدس" بمنزله، بمكيدة من ناصر "ماهر صليبي".(فوشيا)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-03-16
04:15 | 2023-03-16
03:30 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website