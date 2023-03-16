نجمة لبنانية شهيرة تتغزل ببطل مسلسل "الثمن" باسل خياط.. هذا ما قالته (صورة)

أبدت الفنانة نوال الزغبي إعجابها الشديد بمسلسل "الثمن"، وخاصة بالممثل السوري باسل خياط، حيث غردت عبر حسابها الخاص في تويتر قائلة: "عم شاهد مسلسل الثمن على شاهد ! هالمسلسل حاضرته من 12 سنة (مسلسل تركي) بس باسل خياط خلّيني احضره مرّة تانية ممثل مبدع".

عم شاهد مسلسل #الثمن على شاهد ! هالمسلسل حاضرته من ١٢ سنة (مسلسل تركي) بس #باسل_خياط خلّيني احضره مرّة تانية 👏 ممثل مبدع 🌹

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 15, 2023 Advertisement

إلى ذلك، شارف الموسم الأول من مسلسل "الثمن" على الانتهاء، حيث سيتوقف عند الحلقة 50 بسبب اقتراب شهر رمضان، على أن يعود العمل للعرض بعد ما يقارب الـ 45 يومًا.

وشهدت الحلقتان 48 و49 العديد من الأحداث بعد فترة طويلة من الرتابة.

وقدم الممثل نيكولا معوض الذي يجسد شخصية "كرم" في المسلسل مشهدًا مؤثرًا بعد قيامه بحلق شعره إثر اكتشافه إصابته بمرض سرطان البنكرياس وسفره إلى الخارج من أجل العلاج دون إخبار والدته وصديقه زين.

وأشاد الجمهور بمهارة معوض في تجسيد المشهد المؤثر، حيث أكد البعض أنه بدا طبيعيًا وكأنه حقيقي.

على صعيد آخر، يجد زين "باسل خياط" نفسه متورطَا بجريمة قتل "معتصم" بعد عثور الشرطة على سلاح الجريمة "المسدس" بمنزله، بمكيدة من ناصر "ماهر صليبي".(فوشيا)