مراسل الـ LBCI يفقد شقيقه وينعاه بطريقة مؤثرة: يا ضيعان الشباب يا خيّي بكّرت كتير

أعلن مراسل الـ lbci مارون ناصيف وفاة شقيقه "ريمون" الذي غيبه الموت أمس الإثنين وذلك بعد صراع مع المرض.

وفي منشور على حسابه على فسيبوك، كتب مارون رسالة وداع مؤثرة لشقيقه قال فيها:

"يا ضيعان الشباب يا خيّي. بكّرت كتير علينا يا ريمون بس إرتحت من مشوار العذاب والمرض يلي بلّشتو من ٩ أشهر. حظي حلو كتير إنو رافقتك وكنت حدّك يوم بيوم من اول يوم مرض.

حظي حلو كتير إنو ما شْهِدِت على ولا عارض من العوارض البشعة يلي مرقت فيها وبقيت صورتك الحلوة بذاكرتي.

بقيت صورة الخيّ المؤمِن المُسالم يلي ما بحياتو زعج حداً أو إذي نملة

صورة الكريم الشهم المتواضع يلي ولا لحظة كَفَر أو تزعزع إيمانو بربّو على رغم كل شي صار معو.

حظي حلو كتير إنو قعدت معك ساعتين قبل بيومين من الجلطة يلي فوّتك بغيبوبة الشهر و ٥ ايام .

كنت تقلي دايماً ليش انا؟ وأنا شو عامل؟ وبذات الوقت كنت تردد دايماً عبارة "مار شربل ما بيترك حدا". مار شربل اختارك يا خيي حتى تكون حدّو وتصليلنا من فوق . الله يرحمك ونفسك بالسما . المسيح قام حقاً قام".

وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في كنيسة مار نوهرا ـ سمار جبيل .