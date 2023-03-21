Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو قبيح لوالدة بيكيه.. أغلقت فم شاكيرا بشكل مهين في الشارع لإسكاتها!

Lebanon 24
21-03-2023 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1049377-638149826357220584.jpg
Doc-P-1049377-638149826357220584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مقطع فيديو مُسرب انتشر بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي، عن العلاقة المتوترة التي كانت بين النجمة الكولومبية شاكيرا، ومونتسيرات برنابيو والدة لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.
وأظهر الفيديو والدة بيكيه وهي تمسك بفم شاكيرا في منتصف الشارع بطريقة مهينة في محاولة لإسكاتها، واللافت أن  جيرارد بيكيه كان واقفاً بينهما مكتوف الأيدي في دلالة على سيطرة والدته عليه.
 
Advertisement


تقارير صحفية ذكرت أن هذا الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر، لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة "إن بي سي"، وأخذ الأطفال معها.
 
 
وأكدت التقارير أن والدة بيكيه كانت كثيرة الانتقاد لها، حتى أنها أجبرتها في مرة من المرات أن تقص شعرها، لأنه لم يكن يعجبها شعر شاكيرا الطويل.
وقال تقرير صحفي آخر إن والدة بيكيه كانت على دراية كاملة بتصرفات وخيانة ابنها، بل وساعدته هو وعشيقته على الاختباء في منزلها، بعيدا عن الأعين  والصحافة. وأكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طلبت والدة بيكيه من شاكيرا، أن تصرح للصحافة أن ابنها لم يخُنها، حتى لا تتشوه صورته.


وزعم مصدر مقرب من عائلة بيكيه، ممن يترددون على منزلهم، أنه شهد بالفعل جدالاً جاداً، قامت فيه مونتسيرات برنابيو بتوجيه لكمات لشاكيرا على وجهها أمام جيرارد وأطفالها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل أولادها.

وكانت النجمة الكولومبية قد أشعلت حربا شرسة ضد والدة بيكيه بطريقة غير مباشرة، إذ وضعت دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة ترتدي ثيابا سوداء ومثبتة على عصا مكنسة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه. (فوشيا)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
04:49 | 2023-03-23
04:20 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
02:41 | 2023-03-23
02:30 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website