فيديو قبيح لوالدة بيكيه.. أغلقت فم شاكيرا بشكل مهين في الشارع لإسكاتها!

كشف مقطع فيديو مُسرب انتشر بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي، عن العلاقة المتوترة التي كانت بين النجمة الكولومبية شاكيرا، ومونتسيرات برنابيو والدة لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وأظهر الفيديو والدة بيكيه وهي تمسك بفم شاكيرا في منتصف الشارع بطريقة مهينة في محاولة لإسكاتها، واللافت أن جيرارد بيكيه كان واقفاً بينهما مكتوف الأيدي في دلالة على سيطرة والدته عليه.

Máxima tensión y feo contacto físico: el vídeo de la madre de Piqué callando a Shakira



📌https://t.co/Y1gh2XCc8H pic.twitter.com/aWzK5VLQ2k — okdiario.com (@okdiario) March 18, 2023 Advertisement



تقارير صحفية ذكرت أن هذا الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر، لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة "إن بي سي"، وأخذ الأطفال معها. تقارير صحفية ذكرت أن هذا الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر، لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة "إن بي سي"، وأخذ الأطفال معها.

وأكدت التقارير أن والدة بيكيه كانت كثيرة الانتقاد لها، حتى أنها أجبرتها في مرة من المرات أن تقص شعرها، لأنه لم يكن يعجبها شعر شاكيرا الطويل.

وقال تقرير صحفي آخر إن والدة بيكيه كانت على دراية كاملة بتصرفات وخيانة ابنها، بل وساعدته هو وعشيقته على الاختباء في منزلها، بعيدا عن الأعين والصحافة. وأكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طلبت والدة بيكيه من شاكيرا، أن تصرح للصحافة أن ابنها لم يخُنها، حتى لا تتشوه صورته.





وزعم مصدر مقرب من عائلة بيكيه، ممن يترددون على منزلهم، أنه شهد بالفعل جدالاً جاداً، قامت فيه مونتسيرات برنابيو بتوجيه لكمات لشاكيرا على وجهها أمام جيرارد وأطفالها.



كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل أولادها.



وكانت النجمة الكولومبية قد أشعلت حربا شرسة ضد والدة بيكيه بطريقة غير مباشرة، إذ وضعت دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة ترتدي ثيابا سوداء ومثبتة على عصا مكنسة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه. (فوشيا)