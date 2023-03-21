ظهور نادر لوالدة مايا دياب.. والجمهور يتغزل بجمالها تعرفوا إليها (صور)

بمناسبة عيد الأم، نشرت الفنانة مايا دياب صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت مايا برفقة ابنتها "كاي" التي أصبحت شابة جميلة، وأيضا برفقة والدتها التي فاجأت المتابعين بظهورها النادر. وأشاد رواد المواقع بجمال والدة مايا مشيرين إلى الشبه بينهما.

وعلقت مايا على الصور بالقول: "الأم.. حيثُ تبدأ الحياة وحيثُ تنتهي الحياة. والباقي تفاصيل ممتعة ".

وكان لافتا ان مايا حجبت خاصية التعليقات على منشورها.