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فنون ومشاهير

بالصور: شابة تركية شهيرة تفضح نجم "طائر الرفراف" وتتهمه بالتحرش بها!

Lebanon 24
21-03-2023 | 05:00
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زعمت نجمة السوشال ميديا التركية الشهيرة سيبال شتين كايا، الفنان أوموت جيزير نجم مسلسل "طائر الرفراف" أنه تحرّش بها.

ونشرت شتين التي يتابعها الملايين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محادثات للنجم التركي. وأظهرت الصور أن أوموت جيزير والذي يجسد دور يوسف في "طائر الرفراف"، حاول التواصل معها والتغزل بها.
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وفي الصورة الأولى ظهر تعليق لأوموت على صورة لها جاء فيه: "ماذا أقول غير أنني أتمنى ألا تصيبك العين"، وهو التعليق الذي تجاهلته شتين.

وكشفت سيبال التي تعتبر واحدة من المؤثرات في تركيا، من خلال الصور أنها ورغم تجاهلها للنجم التركي إلا أنه أصر على التغزل بها.
 
 
وعاد أوموت وأرسل لها تعليقاً على صورة أخرى قائلًا: "لا يمكنني تخطي جمال ضحكتك"، فشاركت سيبال الجمهور صور المحادثات وعلقت عليها: "هل لا يزال لديك أمل؟".

 

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، وقال بعضهم إن ما فعله أوموت هو تحرش واضح، وتصرفه غير أخلاقي، بينما اتهمها آخرون أنها تحاول لفت الأنظار.

ويجسد الفنان التركي شخصية يوسف وهو الحبيب الأول لشخصية سيران "عفراء ساراتش"، الذي يرفض الهرب معها بعد أن يحاول والدها كاظم آغا تزويجها بالإكراه من فريد "مارت رمضان ديمير". (لها)
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