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فنون ومشاهير

حلا شيحة تحسم جدل طلاقها من الداعية الاسلامي معز مسعود بهذه الطريقة

Lebanon 24
21-03-2023 | 15:00
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حسمت الفنانة حلا شيحة جدل طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بعد الأنباء غير الرسمية التي تردّدت حول انفصالهما، تزامناً مع خلعها الحجاب.
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وكتبت حلا قائلةً: "هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة".
 


وأثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف صورها من حسابها في "إنستغرام" وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركتها عدداً من الرسائل الغامضة طوال الفترة الماضية. (لها) 

المصدر: لها
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