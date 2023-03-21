حلا شيحة تحسم جدل طلاقها من الداعية الاسلامي معز مسعود بهذه الطريقة

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حسمت الفنانة حلا شيحة جدل طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بعد الأنباء غير الرسمية التي تردّدت حول انفصالهما، تزامناً مع خلعها الحجاب.وكتبت حلا قائلةً: "هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة".