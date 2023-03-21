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فنون ومشاهير

للمرة الخامسة وفي عمر الـ92... الملياردير روبرت مردوخ يعلن خطوبته

Lebanon 24
21-03-2023 | 13:58
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أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" أمس الإثنين عن خطوبة الملياردير روبرت مردوخ (92 سنة)، مالك مجموعة "نيوزكورب" الإعلامية للمرة الخامسة.

وسيعقد قطب الإعلام المتحدر من أستراليا والذي حصل على الجنسية الأميركية عام 1985 قرانه على آن ليسلي سميث التي تبلغ 66 سنة، وكانت تعمل سابقاً في شرطة سان فرانسيسكو.
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وذكرت "نيويورك بوست" أن مردوخ وسميث التقيا في أيلول الماضي في أحد كروم روبرت مردوخ في كاليفورنيا، بعد شهر من طلاقه رسمياً.

وبعد أن عاشا معاً لبضعة أشهر، تقدم مردوخ للزواج من سميث في اليوم الذي صادف فيه عيد القديس باتريك.

وقال مردوخ في حديث إلى "نيويورك بوست"، "كنت متوتراً جداً"، مضيفاً "كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أدركت أنها ستكون المرة الأخيرة".
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