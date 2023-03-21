في عيد الأمّ.. فارس اسكندر يطلق أغنية خاصّة (فيديو)

أصدر الشّاعر والملحّن فارس اسكندر، أغنيةً خاصّة في مناسبة عيد الأم، تحمل عنوان "يا حنونة يا إمّي".







تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات فارس اسكندر وألحانه، وتوزيع تيم، وتسجيل استوديو فادي جيجي، ومن إخراج بلال زيبارة.

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