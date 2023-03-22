توفي الممثل المشارك في Star Wars وHarry Potter بول غرانت، بشكلٍ مأساوي عن عمرٍ يناهز 56 عاماً، وذلك بعد انهياره خارج محطة سكة حديد في لندن.

ووفقاً لصحيفة The Guardian، فقد عثرت الشرطة على غرانت منهاراً خارج محطة كينغز كروس في شمال لندن، وتم نقله فوراً إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته دماغياً، بعد أن تم وضعه على أجهزة دعم الحياة.

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وبعد ثلاثة أيام من الحادثة، أعلنت عائلته أنهم اتخذوا قراراً بفصل جهاز دعم الحياة عنه، لكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن: "تم استدعاؤنا في الساعة 2.08 مساءً يوم الخميس 16 آذار للإبلاغ عن حادثة في محطة كينغز كروس، طريق يوستون. أرسلنا طاقم سيارة إسعاف ومسعفاً في سيارة استجابة، تعاملنا مع رجل في محطة سانت بانكراس، طريق يوستون، وتم نقله إلى المستشفى".

وقد أكدت صوفي جين غرانت ابنة الممثل وفاته لشبكة Sky News، حيث قالت: "أنا محطمة القلب... لا توجد فتاة تستحق أن يُؤخذ والدها بعيداً... لقد كان معروفاً ومحبوباً لعمله. لقد ذهب مبكراً جداً". (سيدتي)