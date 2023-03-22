Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة أحد أشهر ممثلي أفلام "هاري بوتر" و"حرب النجوم" منهاراً خارج محطة سكة حديد!

Lebanon 24
22-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1049657-638150695187848419.jpg
Doc-P-1049657-638150695187848419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الممثل المشارك في Star Wars وHarry Potter بول غرانت، بشكلٍ مأساوي عن عمرٍ يناهز 56 عاماً، وذلك بعد انهياره خارج محطة سكة حديد في لندن.
 
 
ووفقاً لصحيفة The Guardian، فقد عثرت الشرطة على غرانت منهاراً خارج محطة كينغز كروس في شمال لندن، وتم نقله فوراً إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته دماغياً، بعد أن تم وضعه على أجهزة دعم الحياة.
Advertisement
 
وبعد ثلاثة أيام من الحادثة، أعلنت عائلته أنهم اتخذوا قراراً بفصل جهاز دعم الحياة عنه، لكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.
 
 
وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن: "تم استدعاؤنا في الساعة 2.08 مساءً يوم الخميس 16 آذار للإبلاغ عن حادثة في محطة كينغز كروس، طريق يوستون. أرسلنا طاقم سيارة إسعاف ومسعفاً في سيارة استجابة، تعاملنا مع رجل في محطة سانت بانكراس، طريق يوستون، وتم نقله إلى المستشفى".
 
 
وقد أكدت صوفي جين غرانت ابنة الممثل وفاته لشبكة Sky News، حيث قالت: "أنا محطمة القلب... لا توجد فتاة تستحق أن يُؤخذ والدها بعيداً... لقد كان معروفاً ومحبوباً لعمله. لقد ذهب مبكراً جداً". (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
04:49 | 2023-03-23
04:20 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
02:41 | 2023-03-23
02:30 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website